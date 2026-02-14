Kayserispor'da teknik direktör belirsizliği devam ediyor
Kayserispor'da yarın oynanacak Göztepe maçı öncesi teknik direktör belirsizliği devam ediyor.
Kayserispor, son olarak Kocaelispor’a yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Pazartesi günü oynanan karşılaşma sonrası teknik direktör değişikliğine gidilmesine kesin gözüyle bakıldı. Takımın hafta boyunca yaptığı antrenmanında Radomir Djalovic yer almazken yerine gelecek çalıştırıcı da henüz belli olmadı. Kayserispor yarın Göztepe ile saat 17.00’de başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.