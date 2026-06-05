Kayserispor'da teknik direktör belirsizliği devam ediyor

On bir sezon sonra küme düşen Kayserispor’da yeni başkan ve teknik heyet, pazar günü yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda belli olacak. Sarı kırmızlılarda yönetim ile birlikte teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Kayserispor ile İsmet Taşdemir, Ertuğrul Sağlam ve Osman Özköylü gibi isimleri gündeme geldi. Pazar günü yapılacak genel kurul sonrası ilk olarak teknik direktörün belirlenmesi bekleniyor.