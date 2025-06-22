Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Kayserispor’da Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic’in takımdan ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzalandı. RHG Enertürk Enerji stadyumunda gerçekleşen imza töreninde Kayserispor Başkanı Nuretin Açıkalın, Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Sportif Direktör Muhammed Türkmen ve Kulüp Müdürü Kemal Onur Köroğlu katıldı. İmza töreninde konuşan Alman teknik Direktör Markus Gisdol, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dün şehre geldiğim zaman havalimanında gösterilen sıcak karşılama için teşekkür ederim. Muhammed Türkmen ve başkanımızla konuşmalarımızdan sonra onlar beni buraya gelmem ve iki sene boyunca burada çalışmam konusunda ikna ettiler. Bu sezon ve bundan sonraki sezonda üst seviyede olacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Taraftarımızın stadyuma geldiğinde mutlu olacağı keyif alacağı bir Kayserispor oluşturmak istiyoruz. Haftaya sezonumuzu açacağız. İyi şekilde Bu hazırlık kampımızı geçirip sezona iyi şekilde başlamak istiyoruz. Taraftarla ve şehir ile iyi bir bağ kurmak benim için önemli. Önümüzdeki hafta takımla buluşma konusunda sabırsızlanıyorum. Muhammed Türkmen ile görüştükten sonra da takımla alakalı olarak büyük bir analiz yaptım. Enteresan bir takıma sahibiz. Çok fazla potansiyele sahip oyuncularımız var. Buradaki herkes gibi biz de büyük hayaller besliyoruz. Öncelikli olarak sıkı çalışma, analiz ve bunları yaptıktan sonra bu özveriyi gösterdikten sonra neticelerinde yanında geleceğine biliyoruz” diye konuştu.

MUHAMMED TÜRKMEN: ‘BU SEZON DAHA DENGELİ, BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ’

Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen ise, “Markus Gisdol hocamızla anlaştığımız andan itibaren çalışmaları da devam ettirdik. Şu an kulübün dengeleri nedeniyle karar verdiğimiz bir nokta var. Bu sezon mantıklı, daha dengeli, hem hocamızın da takımımızın beklentilerini karşılayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. O yüzden uluslararası alanda da hem yurt içinde de çalışmalarımız devam ediyor. Şunun altını çizeyim. Bugün her futbolcu Kayserispor'da oynamak ister Kayserispor'da çalışmak işler Kayserispor. Böyle bir kulüp. Kayseri böyle bir şehir. İçiniz rahat olsun. Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda en doğru kararları alacağız. Şüpheniz olmasın. Kulüp dinamik bir yapı. Öncelikle şunu söyleyeyim Kulüpte transfer sadece transfer döneminde yapılmaz. İçiniz rahat olsun Kayserispor’a en uygun kulüp dinamiğine en uygun ismi kadromuza katacağız” açıklamasında bulundu. İmza töreninin ardından stadyum gezildi.