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  • Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor

Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor

Kayserispor'da Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yolların ayrılmasından sonra prensip anlaşmasına varılan Alman teknik direktör Markus Gisdol ile bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor

Kayerispor’da yarım sezon görev alan ve küme düşme potasında aldığı takımın ligi 13’üncü sırada tamamlamasına katkı sağlayan teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollar ayrılmıştır. Dün Boşnak çalıştırıcı ile yolları ayıran Kayserispor, 55 yaşındaki Alman teknik direktör Markus Gisdol prensipte ile 2 yıllık anlaştı. Yurt dışında tatilde olan Alman çalıştırıcı ile bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Haber Merkezi

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