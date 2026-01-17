Kayserispor'da transfer tahtası açıldı

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada transfer tahtasının açıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bazen bir şehir susar. Ama Kayseri asla vazgeçmez. Zor günlerden geçtik. Sabrettin, inandık. Mücadeleden hiç kopmadık. Ve bugün Kayserispor için yeni bir sayfanın kapılarını açıyoruz. Transfer tahtamız açılmıştır. Bilin ki açılan sadece bir tahta değil bu şehrin umududur. Kayserispor armasına ve taraftarına yakışır bir şekilde yeniden ayağa kalkacaktır. Bu forma için, bu şehir için bu büyük cami için biz buradayız. Yönetimimizle, teknik ekibimizle futbolcularımızla ve en önemlisi büyük Kayserispor taraftarıyla birlikte. Yine yeniden. İnandık, başardık” ifadelerine yer verildi.