Kayserispor'da transfer tahtası açıldı

Kayserispor'da borçlar ödenerek transfer tahtası yeniden açıldı.

Kayserispor'da transfer tahtası açıldı

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada transfer tahtasının açıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bazen bir şehir susar. Ama Kayseri  asla vazgeçmez. Zor günlerden geçtik. Sabrettin, inandık. Mücadeleden hiç kopmadık. Ve bugün Kayserispor için yeni bir sayfanın kapılarını açıyoruz. Transfer tahtamız açılmıştır. Bilin ki açılan sadece bir tahta değil bu şehrin umududur. Kayserispor armasına ve taraftarına yakışır bir şekilde yeniden ayağa kalkacaktır. Bu forma için, bu şehir için bu büyük cami için biz buradayız. Yönetimimizle, teknik ekibimizle futbolcularımızla ve en önemlisi büyük Kayserispor taraftarıyla birlikte. Yine yeniden. İnandık, başardık” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Topraktan sofraya bahçe bakım kursu başlıyor
Topraktan sofraya bahçe bakım kursu başlıyor
Hacıbektaş Derneği Başkanı Tan, CHP İl Başkanı Özer'i 'Özür Dilemeye' davet etti
Hacıbektaş Derneği Başkanı Tan, CHP İl Başkanı Özer'i 'Özür Dilemeye' davet etti
MHP'li Say, 'Dünyaya mal olmuş Koca Sinan'ın adını kaldırarak bir bulvara isim vermek çok yanlış'
MHP’li Say, “Dünyaya mal olmuş Koca Sinan’ın adını kaldırarak bir bulvara isim vermek çok yanlış”
İYİ Partili Yücel, 'Sanayici üretime başlamadan borca giriyor'
İYİ Partili Yücel, “Sanayici üretime başlamadan borca giriyor”
Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Elitaş gerginliği
Kayseri Büyükşehir Meclisi’nde Elitaş gerginliği
Meclis Üyesi Ülker, 'Neden bir hastane alanını villa parseline dönüştürüyoruz?'
Meclis Üyesi Ülker, “Neden bir hastane alanını villa parseline dönüştürüyoruz?”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!