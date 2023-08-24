Kayserispor’da Transfer Tahtası hala kapalı

Son iki sezon transfer yapamayan Kayserispor 2023 – 2024 sezonuna da transfer yasağı ile girmişti. Sezon öncesi kalkması beklene transfer yasağı ligin 3’üncü haftasında hala kaldırılamadı. Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve Basın Sözcüsü Samet Koç’un zaman zaman yasağın kalkacağı yönünde yaptıkları açıklama henüz gerçekleştirilemedi. Sarı kırmızılı takımın son maçının ardından konuşan teknik direktör Çağdaş Atan sakatlıkların can sıkmaya başladığını belirtmişti. 2023 – 2024 sezonu transfer dönemi 15 Eylül’de sona erecek.