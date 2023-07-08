Kayserispor'da transfer tahtasının açılması bekleniyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. Teknik direktörü Çağdaş Atan, ilk on birde oynayacak 5 veya 6 oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 08.07.2023 15:19
  • Güncelleme: 08.07.2023 15:35
  • 53
Kayserispor'da transfer tahtasının açılması bekleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor’da transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. Teknik direktörü Çağdaş Atan, ilk on birde oynayacak 5 veya 6 oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.

2023-2024 futbol sezonunda başarılı bir dönem geçirmeyi hedefleyen Kayserispor’da transfer yasağının kaldırılması için çalışmalar devam ederken teknik direktör Çağdaş Atan da, hem oyuncularını lige hazırlamaya çalışıyor hem de transfer çalışmaları yapıyor.

Yeni sezon için ilk onbirde oynayabilecek 5 veya 6 oyuncu alınması için yönetime rapor verdiğini ve istediği oyuncuların listesini de sunduğunu söyleyen Çağdaş Atan, "Yeni sezonda başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz. Transfer yasağının kaldırılması sonrasında kadromuza yeni isimler katacağız. Akabinde daha verimli çalışmalar yaparak lige hazırlanacağız. İlk onbirde oynayabilecek 5 veya 6 oyuncu almalıyız. Bunun yanı sıra kulübemize de takviye yapacağız. Böylece yarışmacı bir takım hüviyetine bürünüp geçen sezonki başarının üzerine çıkabilmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kültepe'de açığa çıkartılanların eşi benzeri yok

Kültepe'de açığa çıkartılanların eşi benzeri yok

Kayserispor, locaları satışa çıkartıyor

Kayserispor, locaları satışa çıkartıyor

Olivier Kemen kampa 11 Temmuz'da katılacak

Olivier Kemen kampa 11 Temmuz'da katılacak

Kayserispor'un yeni doktoru belli oldu

Kayserispor'un yeni doktoru belli oldu

Kayserispor'da kaleci antrenörü değişti

Kayserispor'da kaleci antrenörü değişti

Melikgazi her mahallede 7 gün ilaçlama yapıyor

Melikgazi her mahallede 7 gün ilaçlama yapıyor

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

3
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

4
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

5
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

6
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da takım sezonu açtı, yönetim sessiz

Kayserispor’da takım sezonu açtı, yönetim sessiz

Kazadan sonra çıkan kavgada bir şoför bıçaklandı

Kazadan sonra çıkan kavgada bir şoför bıçaklandı

DAHA FAZLA
Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları nefes kesti

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları nefes kesti

Kayserispor'da transfer tahtasının açılması bekleniyor

Kayserispor'da transfer tahtasının açılması bekleniyor

Pompalı tüfekle otomobillere ateş edip kaçtılar

Pompalı tüfekle otomobillere ateş edip kaçtılar

CHP Eski İl Başkanı Özkan, 'Adalet şarkıları söyleyeceğimize, adaleti keşke kendi içimizde uygulayabilseydik'

CHP Eski İl Başkanı Özkan, “Adalet şarkıları söyleyeceğimize, adaleti keşke kendi içimizde uygulayabilseydik”

Hava 38 Bayramda 7 Hasta İçin Havalandı

Hava 38 Bayramda 7 Hasta İçin Havalandı