Kayserispor'da transfer yasağı resmen kalktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırdığını paylaştığı video ile duyurdu.

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  • 15.09.2023 13:57
  • Güncelleme: 15.09.2023 14:30
Kayserispor'da transfer yasağı resmen kalktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırdığını paylaştığı video ile duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Yaklaşık 2-3 aydır yoğun uğraşlar sonrası mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı camia 60 dosyayı kapattı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, "Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı yola devam. Bundan sonra Kayseri’yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

Transfer yasağını kaldırabilmek için kulübün yaklaşık 9 milyon Euro civarında ödeme yaptığı öğrenilirken, anlaşılan futbolcular

ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

İHA

Kayseri Gündem
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