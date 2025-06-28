Kayserispor'da transfer yasağı sorunu çözülemedi
TFF tarafından birinci transfer döneminin 30 Haziran tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Kayserispor henüz transfer yasağını kaldıramadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'na göre, 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025'te başlayacak ve 12 Eylül 2025'te sona erecek. Transfer yasağı nedeniyle 2 dönem takviye yapamayan Kayserispor, sorunlu dosyaları kapatması durumunda yeni isimleri kadrosuna katabilecek.
Geçen sezon son haftalarda aldığı sonuçlarla ligde kalmayı garantileyen Kayserispor’da transfer yasağı henüz kalkmadı. Sarı kırmızılıların 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarının alt yapı ağırlıklı futbolcularla başlaması bekleniyor.