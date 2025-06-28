Kayserispor'da transfer yasağı sorunu çözülemedi

TFF tarafından birinci transfer döneminin 30 Haziran tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Kayserispor henüz transfer yasağını kaldıramadı.

Kayserispor'da transfer yasağı sorunu çözülemedi

Türkiye Futbol Federasyonu'na göre, 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025'te başlayacak ve 12 Eylül 2025'te sona erecek. Transfer yasağı nedeniyle 2 dönem takviye yapamayan Kayserispor, sorunlu dosyaları kapatması durumunda yeni isimleri kadrosuna katabilecek.
Geçen sezon son haftalarda aldığı sonuçlarla ligde kalmayı garantileyen Kayserispor’da transfer yasağı henüz kalkmadı.  Sarı kırmızılıların 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarının alt yapı ağırlıklı futbolcularla başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Şehitler anıtı yanında uygunsuz davranış: şüpheli yakalandı
Şehitler anıtı yanında uygunsuz davranış: şüpheli yakalandı
Askere gidecek vatandaşların alması gereken malzemeler
Askere gidecek vatandaşların alması gereken malzemeler
Başkan Avanlıer, 'LGBT propagandası adı altında yapılan eylemler, aile kurumuna zarar veriyor'
Başkan Avanlıer, “LGBT propagandası adı altında yapılan eylemler, aile kurumuna zarar veriyor”
İtfaiye ve otobüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İtfaiye ve otobüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bakan Yardımcısı Gürcan 'İlan fiyatlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz'
Bakan Yardımcısı Gürcan; “İlan fiyatlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz”
Zulme Karşı Sessiz Kalmadılar: Mezuniyet Sahnesinde Vicdanın Sesi Oldular
Zulme Karşı Sessiz Kalmadılar: Mezuniyet Sahnesinde Vicdanın Sesi Oldular
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!