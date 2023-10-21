Kayserispor'da tüzük değişikliği nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi

Kayserispor'da kulüp tüzüğü değişikliği için Olağanüstü Genel Kurul yapıldı.

PAYLAŞ
  • 21.10.2023 14:02
  • Güncelleme: 21.10.2023 14:02
Kayserispor'da tüzük değişikliği nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi

Kayserispor Kulübü, 7405 Sayılı ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’ hükümlerine uyarlanması zorunluluğu nedeniyle mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere Olağanüstü Genel Kurul düzenledi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde yer alan Erciyes Salonu’nda düzenlenen kongreye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, gurbetçiler ve kongre üyeleri katıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan getirilirken Oktay Ensari ve Menduh Uzunluoğlu Genel Kurul Divanı’nda yer aldı. Tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi.
BAŞKAN ALİ ÇAMLI: KAYSERİSPOR SON 4-5 AYDA ÇOK CİDDİ BİR SINAV VERMİŞTİR
Genel Kurul’da konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, “Kulübümüz Kayserispor Anonim Şirketi olarak çıtayı bir ileri safhaya taşımıştır. Kayserispor çok zor bir dönemi geride bıraktı. Bugün bu tüzük genel kurulunu yapmak nasip oldu. Hiçbir dedikoduya sebebiyet vermeden bu genel kurulu yapma safhasına geldik. Kayserispor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Kim ne yaptı? konusuna gelirsem konuşacağım o kadar çok şey var ki. Yaklaşık 60 sorunlu dosyayı kapattık. Kulübümüzün 16 -17 sorunlu dosyası kaldı. Buradan Kayserispor’a üye olmak isteyenlere seslenmek istiyorum. Dilekçe, kimlik ve fotoğraf ile gelip başvurabilirler. Yönetim kurulu da kabul ederse üye olurlar ben buradan şehrimizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki Kayserilileri Kayserispor’a üye olmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. 
Olağanüstü Genel Kurul hatıra Fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

ERÜ’ye TÜSEB'den Ödül

Başkan Palancıoğlu, İldem'e yeni yatırımlar için sahada inceleme yaptı

Başkan Palancıoğlu, İldem'e yeni yatırımlar için sahada inceleme yaptı

KOM Şube 45 sikke ve obje ele geçirdi

KOM Şube 45 sikke ve obje ele geçirdi

Kayseri Park AVM'de şüpheli ölüm

Kayseri Park AVM'de şüpheli ölüm

KOM ekiplerinden tarihi eser operasyonu

KOM ekiplerinden tarihi eser operasyonu

İYİ Partili Yücel: '300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi'

İYİ Partili Yücel: “300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi”

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

5
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

6
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Sadece 1 maç kazandık'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Sadece 1 maç kazandık”

AK Partili Çopuroğlu'nun talebi gerçekleşiyor

AK Partili Çopuroğlu'nun talebi gerçekleşiyor

DAHA FAZLA
Kayserispor sahasında 3 golle kazandı

Kayserispor sahasında 3 golle kazandı

Beyaz önlüklüler Gazze için ayakta

Beyaz önlüklüler Gazze için ayakta

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ERÜ'yü Ziyaret Etti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ERÜ'yü Ziyaret Etti

Antrenöre 30 maç ceza

Antrenöre 30 maç ceza

Kayserispor'da tüzük değişikliği nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi

Kayserispor’da tüzük değişikliği nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi