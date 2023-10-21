Kayserispor’da tüzük değişikliği nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi

Kayserispor Kulübü, 7405 Sayılı ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’ hükümlerine uyarlanması zorunluluğu nedeniyle mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere Olağanüstü Genel Kurul düzenledi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde yer alan Erciyes Salonu’nda düzenlenen kongreye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, gurbetçiler ve kongre üyeleri katıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan getirilirken Oktay Ensari ve Menduh Uzunluoğlu Genel Kurul Divanı’nda yer aldı. Tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

BAŞKAN ALİ ÇAMLI: KAYSERİSPOR SON 4-5 AYDA ÇOK CİDDİ BİR SINAV VERMİŞTİR

Genel Kurul’da konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, “Kulübümüz Kayserispor Anonim Şirketi olarak çıtayı bir ileri safhaya taşımıştır. Kayserispor çok zor bir dönemi geride bıraktı. Bugün bu tüzük genel kurulunu yapmak nasip oldu. Hiçbir dedikoduya sebebiyet vermeden bu genel kurulu yapma safhasına geldik. Kayserispor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Kim ne yaptı? konusuna gelirsem konuşacağım o kadar çok şey var ki. Yaklaşık 60 sorunlu dosyayı kapattık. Kulübümüzün 16 -17 sorunlu dosyası kaldı. Buradan Kayserispor’a üye olmak isteyenlere seslenmek istiyorum. Dilekçe, kimlik ve fotoğraf ile gelip başvurabilirler. Yönetim kurulu da kabul ederse üye olurlar ben buradan şehrimizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki Kayserilileri Kayserispor’a üye olmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Olağanüstü Genel Kurul hatıra Fotoğrafı çekimi ile sona erdi.