Kayserispor'da Yabancı Futbolcu Mesaisi Sürüyor

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Kayserispor'da yabancı futbolcuların geleceğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, hem maliyetleri düşürmek hem de kadroda yeni transferlere yer açmak amacıyla yabancı oyuncularla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

Kayserispor'da Yabancı Futbolcu Mesaisi Sürüyor

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz sezondan takımda bulunan yabancı futbolcuların maliyetlerinin TFF 1. Lig şartlarına göre yüksek olduğu düşünülürken, kulüp yönetimi bu doğrultuda tasarruf sağlamayı hedefliyor. Öte yandan sözleşmeleri devam eden bazı yabancı oyuncuların ise Kayserispor’da kalmak istediği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1. Lig’de uyguladığı 6+2 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili karar sürecini yürütürken diğer yandan teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Kayserispor’da yabancı futbolcularla ilgili nihai kararların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Haber Merkezi

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