Kayserispor'da yeni sezon 29 Haziran'da başlayacak
Kayserispor, 2026-2027 sezonuna 29 Haziran tarihinde kulüp tesislerinde yapılacak idman ile başlayacak.
Bu sezon 1’nci Ligde mücadele edecek olan Kayserispor’da dün genel kurul gerçekleşti. Ali Çamlı’nın yeniden göreve geldiği Kayserispor’da futbolcular sezonu 29 Haziran tarihinde açacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol takımımız, 2026-2027 sezonu öncesi gerçekleştireceği kamp için 29 Haziran Pazartesi günü tesislerimizde toplanacak. Kamp programı ve hazırlık maçlarının detayları daha sonra açıklanacak” ifadelerine yer verildi.