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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları bugün başlıyor

Kayserispor'da 2025-20206 sezonu öncesi hazırlıklar bugün yapılacak antrenmanla başlayacak.

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları bugün başlıyor

Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları bugün akşam saatlerinde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleşecek idmanla başlayacak. İki dönemdir transfer yasağı bulunan yeni sezon öncesi borçları ödemesi durumunda yasağı kalacak olan Kayserispor’da henüz gereken paralar ödenemedi. Sözleşmesi biten 11 futbolcudan da sadece Hosseini ile yeniden anlaşan sarı kırmızılılar ilk idmana alt yapı ağırlıklı kadro ile başlayacak.

Haber Merkezi

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