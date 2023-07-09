Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sezon hazırlıklarına hafta içi başlayan Kayserispor’da çalışmalar devam ediyor. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda futbolcular kondisyon ve güçlendirme çalışması yaptı. Geçen sene sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Nurettin Korkmaz da rakımla çalışmalara başladı.