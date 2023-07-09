Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları kulüp tesislerinde yapılan idman ile devam ediyor.
- 09.07.2023 21:46
- Güncelleme: 09.07.2023 21:46
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Sezon hazırlıklarına hafta içi başlayan Kayserispor’da çalışmalar devam ediyor. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda futbolcular kondisyon ve güçlendirme çalışması yaptı. Geçen sene sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Nurettin Korkmaz da rakımla çalışmalara başladı.
1ha
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