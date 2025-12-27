- Haberler
- Kayserispor'da yeni transferlerden formayı en fazla giyen Opoku en az giyen Deniz oldu
Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği isimlerden Opoku 17 maçta forma giyerken genç kaleci Deniz Eren ise sadece 1 maçta forma şansı buldu.
İki sezon aradan sonra transfer tahtasını açan Kayserispor sezon başında 13 ismi kadrosuna katmıştı. Yeni transferlerden Opoku 17, Denswil 16, Dorukhan Toköz 16, Benes 15, Jaoa Mendes 15, Tuci 15, Onugkha 14, Furkan Soyalp 13, Bennasser 9, Abdulsamet 9, Burak Kapacak 9, Jung 4 ve Deniz Eren uzatmaya giden Türkiye Kupası maçında 120 dakika dakika forma giydi. Uzun süre sakatlıkları nedeniyle kadrıda yer alamayan Jung ile Burak’ın ne zaman sahalara döneceği belirsizliğini koruyor.