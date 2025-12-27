  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'da yeni transferlerden formayı en fazla giyen Opoku en az giyen Deniz oldu

Kayserispor'da yeni transferlerden formayı en fazla giyen Opoku en az giyen Deniz oldu

Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği isimlerden Opoku 17 maçta forma giyerken genç kaleci Deniz Eren ise sadece 1 maçta forma şansı buldu.

Kayserispor'da yeni transferlerden formayı en fazla giyen Opoku en az giyen Deniz oldu

İki sezon aradan sonra transfer tahtasını açan Kayserispor sezon başında 13 ismi kadrosuna katmıştı. Yeni transferlerden Opoku 17, Denswil 16, Dorukhan Toköz 16, Benes 15, Jaoa Mendes 15, Tuci 15, Onugkha 14, Furkan Soyalp 13, Bennasser 9, Abdulsamet 9, Burak Kapacak 9, Jung 4 ve Deniz Eren uzatmaya giden Türkiye Kupası maçında 120 dakika dakika forma giydi. Uzun süre sakatlıkları nedeniyle kadrıda yer alamayan Jung ile Burak’ın ne zaman sahalara döneceği belirsizliğini koruyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyüksimitci: 'Gideceğimiz çok yol var'
Büyüksimitci: “Gideceğimiz çok yol var”
Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü
Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü
2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün 'Kusurlu' Bulundu
2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün "Kusurlu" Bulundu
Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi
Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi
Başkan Büyükkılıç, Tramvay Yolcularıyla Sohbet Etti
Başkan Büyükkılıç, Tramvay Yolcularıyla Sohbet Etti
Melikgazi Sosyal tesis Sorumlularına 'Adab-ı Muaşeret' Eğitimi
Melikgazi Sosyal tesis Sorumlularına 'Adab-ı Muaşeret' Eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!