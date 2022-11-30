Kayserispor'da yeni yönetim belirlenmeye çalışılıyor

Kayserispor’un Konyaspor maçından sonra mevcut başkan Berna Gözbaşı’nın görevi bırakacağını açıklamasının ardından kulüpten Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı açıklanmıştı. Genel kurul tarihi 10 Aralık olarak duyuruldu. Berna Gözbaşı sonrası Kayserispor Başkanlığı için ismi geçen mevcut Asbaşkan Ali Çamlı resmi açıklama yapmadı. Sarı kırmızılı kulübün başkanlığına en yakın isim olan Ali Çamlı’nın yönetim kurulunda yer alacak isimlerin genel kurulda açıklanması bekleniyor.