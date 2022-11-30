Kayserispor'da yeni yönetim belirlenmeye çalışılıyor

Kayserispor'da 10 Aralık tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da görev alacak isimler belirlenmeye çalışılıyor.

PAYLAŞ
  • 30.11.2022 20:26
  • Güncelleme: 30.11.2022 20:26
Kayserispor'da yeni yönetim belirlenmeye çalışılıyor

Kayserispor’un Konyaspor maçından sonra mevcut başkan Berna Gözbaşı’nın görevi bırakacağını açıklamasının ardından kulüpten Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı açıklanmıştı. Genel kurul tarihi 10 Aralık olarak duyuruldu. Berna Gözbaşı sonrası Kayserispor Başkanlığı için ismi geçen mevcut Asbaşkan Ali Çamlı resmi açıklama yapmadı. Sarı kırmızılı kulübün başkanlığına en yakın isim olan Ali Çamlı’nın yönetim kurulunda yer alacak isimlerin genel kurulda açıklanması bekleniyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur”

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

4
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da yeni yönetim belirlenmeye çalışılıyor

Kayserispor’da yeni yönetim belirlenmeye çalışılıyor

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

DAHA FAZLA
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı

MHP'de beklenen tarih geldi: 6 istifa

MHP’de beklenen tarih geldi: 6 istifa

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis