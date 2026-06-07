Kayserispor'da Yeniden Ali Çamlı Dönemi

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen olağanüstü genel kuruluna, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkan adayı Ali Çamlı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, Kayserispor üyeleri ve taraftarlar katıldı. Genel kurulda açılış konuşması yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Mali tablolarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Normal şartlarda yönetici alacaklarıyla birlikte kulübümüzün borcu yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL. Ancak bu yönetici arkadaşlar dediğimiz kim? Başkan Nurettin Açıkalın, yönetici arkadaşlardan Erkut Yurdemi, yine geçmiş dönem başkan ve şimdiki aday Ali Çamlı. Bunların kulüpte resmi alacakları var. Dün ve daha önceki günlerde yapmış olduğum görüşmeler neticesinde kendilerine şunu söyledim. ‘Siz burada evet emek verdiniz, para harcadınız, fedakarlıkları yaptınız’ Doğru. Ama Kayserispor'da eğer böyle bir temlik kültürü gelişirse kaldı ki 7 yıldır Kayserispor'da tam 7 sezondur temlik var. Yani bugünün konusu değil. Berna hanım başkan olduğunda da kulüpte temlik vardı. O temliklerde Ziraat Bankası'na ödeniyor hatırlayın. Yani Erol Başkan gitmeden önce 95 milyon TL o günün kuruna çevirdiğinizde 15 milyon dolar kredi kullanmış ve sonraki gelen yönetim bu krediyle başbaşa kalmıştı. Dolayısıyla kulübün bütün gelirleri Ziraat Bankası'na ödemeye üzerine kurulmuştu. O borçlar bitirildi. Sonrasında ise Berna Başkan'ın 16 milyon Euro'luk temliği söz konusu oldu. Bu temlikten de yaklaşık 11 milyon Euro yine Ali Çamlı Başkan ve Nurettin Başkan döneminde ödendi. Şu anda Berna Başkan'a olan borç 5 milyon Euro civarında yaklaşık 250 milyon TL civarında. Peki Nurettin Başkan'ın ne borcu vardı? Nurettin Başkan'a kendi yaptığı bağışlar hariç yaklaşık 650 milyon ile 700 milyon arası bağış makbuzlu bağışı var karşılıksız. Bunun yanında emanet olarak verdiği ise resmi rakamlarda hemen söyleyeyim size arkadaşlar 351 milyon 487 bin 500 TL Şimdi Nurettin Başkan bu 351 milyon 487 bin 500 TL'yi önümüzdeki 2 yılda sponsorluk anlaşması yapmak üzere sponsorluk bedeli olarak değerlendirilmesini beyan ve taahhüt ederim diye divanına evrak gönderdi. Bunu başkanımıza sunuyorum. Erkut Bey'de yöneticimiz o da yine sponsorluk bedeli olarak kullanılması için 58 milyon 142 bin TL bağışladı. Ali Çamlı beyin de şirket olmadığı için feragatnamesi var. Ali Çamlı’nın feragatnamesi de 210 milyon TL. Dolayısıyla burada toplamda kulübün borcu 612 milyon TL düşmüş durumda. Yani bildiğim kadarıyla bugün itibariyle toplamda 1 milyar 138 milyon TL borcumuz var” diye konuştu.

“BU BORÇ 110 MİLYON EURO’LARDAN BURALARA GELDİ”

Sözlerini sürdüren Ersoy, “Bu borç 110 milyon Euro'lardan buralara geldi. Ali Çamlı Başkan zannedersem 100 küsur tane dosya halletti. Nurettin Başkan bildiğim kadarıyla 37 tane dosya halletti. Dolayısıyla bu borç şu anda bu seviyeye indi. Herkes yazarken, çizerken, konuşurken adaletli bir şekilde, şeffaf bir şekilde, bilgiye belgeye dayalı bir şekilde konuşacak. Şimdi adam yazıyor 2.2 milyar lira kulübün borcu var. Kulübün borcu burada. 612 milyon TL de düşmüş durumda. Benim hatırımı kırmadılar. Allah razı olsun hepsinden. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

DURSUN ATAŞ: SÜPER LİG’DE OLMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, “Bugün bir kongre gerçekleştiriyoruz. Tabi ligden düştüğü için üzgünüz ama bu kulüptür. Düşer, çıkar. Kayserispor daha önce de düşüp, çıkmıştı. Birçok şeyi yaşamıştı. Kayserispor bu şehrin kulübü. Bildiğiniz gibi Süper Lig’de 18 kulüp var. Bütün şehirlerin takımları Süper Ligde değil. Ama biz her zaman Süper Ligde olmak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK: BAZEN EN DİPTEN TEKRAR BAŞLAMAK GEREKİYOR

Vali Gökmen Çiçek de, “4 yıldır Kayseri'de Allah bana hizmet etmeyi, valilik yapmayı nasip etti. Hayatımda taşıyacağım en büyük onurlardan birisidir. Ancak takım kötüye gittiği dönemlerde hep şöyle bir duam vardı. Baki Ersoy'la beraber elimizi açardık yan yana oturduğumuzda. Ben kendi açımdan ‘Allah'ım bu takımın düştüğünü bana gösterme. Benim vali olduğum süre içerisinde bu takım düşmesin’ diye dua ettim. Ancak bazı şeyler olmayınca oldu. Bir maç var. Takımımız vuruyor direkten dönüyor. Takımımız vuruyor direğe çarpıyor. Top bir türlü içeri girmiyor. Top bizim kalemize girdi ve biz yenildik. Baki vekil yanımdaydı, Memduh Başkan yanımdaydı. Bir insan nasıl donar orada gördüm. Baki Vekil ayağa kalktı ve en az 60 saniye hareketsiz kaldı. Bir yakın akrabası vefat etmiş gibi nefes alamadı. Memduh Başkan yerde oturmuştu, yanımda kafayı eğmişti, kalkamadı. Maçta sonra hepimiz üzgündük, evimize gittik ama o gün oradan kalkmaya başladık. Dolayısıyla biz Müslümanız. İman etmişiz. Her şeyin üstünde bir kader var. Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Bunu gördük. Hep beraber yaşadık. 4 yıldır bu şehirdeyim ve çok kez genel kurula katıldık. Hiç böyle bir heyecan yoktu. Bütün kesimlerin katıldığı böyle bir kalabalık hiç yoktu. Bazen de en dipten tekrar başlamak gerekiyor. Ayağa kalkmak için bazen bunu yaşamamız gerekiyor. Dolayısıyla Kayseri gerçekten çok büyük bir şehirmiş” şeklinde konuştu.

“NEFRET DİLİ ASLA OLMAYACAK”

Kayserispor’un yeni Başkanı Ali Çamlı ise, “Kayserispor bizde vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Allah bundan geri koymasın. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bugün benim en çok mutlu olduğum ve bugün beni daha çok duygulandıran şey bütün Kayseri'nin şu salonda kucaklaşması ve birleşmesi. Kayserispor bu anlam ifade ediyorsa Ali Çamlı var, yoksa aksi takdire yok. Bizim her zamankinden daha çok birbirimizi sevmeye, saygı duymaya, kucaklaşmaya, ülke olarak ihtiyacımız olduğu gibi Kayseri olarak da buna çok ihtiyacımız var. Sokakta yürürken birbirimize surat asmak değil, birbirimizi selamlamak ve sevmek için varız. Çünkü Cenabı Hak ‘Sevin ve sevilin’ diyor. Biz de hem sevelim hem sevilelim arkadaşlar. Nefret dili asla olmayacak” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MEDYA CENAHINDAKİ KÖTÜ SÖZLERİ YAZANLARA İADE EDİYORUM”

Zor bir göreve talip olduklarını kaydeden Çamlı, “Arkadaşlar, bu tür yerleri yönetmek çok zor. Ben bu kulüpte başkanlık yaptım, asbaşkanlık yaptım, yönetimlerinde bulundum. Allah'ını severseniz vicdanınızı elinize koyun. Bir şey yazıp çizerken, konuşurken bunlara dikkat ederek yazıp, çizin konuşun. Ben Memduh Başkan'ı ne eziyetler ettiğimi bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Vali Bey Ali Çamlı beni arayacak diye çekinir hale gelmişti bu şehirde. Yani arkadaşlar buralar çok zor yönetiliyor. Şimdi ben burada Kayserispor'a kendi kazandırdığım değerli ağabeyim Memduh Büyükkılıç beyin önerisiyle yönetime aldığım Nurettin Açıkalın beye bir kere teşekkür etmek istiyorum. Onunla ilgili söylenen yazılan, çizilen bu sosyal medya cenahındaki bütün kötü sözleri, kem sözleri yazanlara iade ediyorum. Bu ahlaki değil” diye konuştu.

“BURADA HİZMET ETMEK ZOR”

Sözlerini sürdüren Çamlı, şöyle konuştu: “Allah aşkına ben sizleri gerçekten inanılmaz seviyorum. Hele öyle bu şehri çok seviyorum. Nereye gidersem gideyim bu şehre geldiğim zaman başka bir adam oluyorum. Onun için kırmak dökmek yerine yapıcı eleştirilerinizi her zaman yapın. Yazın, çizin. Ama Allah aşkına benim kızım doktor okuyor. ‘Baba yine bu pisliğin içine mi gidiyorsun?’ diyor bana. Bunu söylettirmeyin çocuklarımıza. Suçumuz yok bizim yani. Bunu hak etmiyoruz. Sövülmedik bir yerimiz kalmıyor. Niçin ya? Yani bunları söyleyelim. Bu şehirde biz sokağa çıktığımız zaman hepsiyle kucaklaşabiliyoruz. Gelin yönetin. Kimse yok. Ben şu anda bile bakın sizin önünüzde şerefimle temin ediyorum. Bir arkadaşımız varsa onun hizmetinde olmaya hazırım. Başkanlığı ona vereceğim. Ben yine Kayserispor'a hizmet edeceğim. Yapmayalım. Bu şehirde birlik beraberlik tesis edilmiş, kucaklaşılmış, herkes takımına sahip çıkmak üzere şu güzel tablo oluşmuş. Onun için burada hizmet etmek zor. Aldığım görevin ne olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağımızdan hiç endişem yok. Bunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Burası büyük Kayseri şehri.”

Yapılan konuşmaların ardından Kayserispor’un yeni yönetim listesi açıklandı. Yönetimde Hüseyin Beyhan, Yücel Şahin, Tufan Koç, Ayten Öztürk Ünal, Emir Akpınar, Mustafa Gülsoy, Tevfik Kürtüncü, Samet Sarıoğlu, Süleymen Akın, Aydın Yergin ve Şeyhi Odakır yer aldı. Genel kurul fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

(RHA)