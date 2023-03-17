Kayserispor'dan 3 futbolcuya milli davet

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un üç genç futbolcusu Talha, Muhammed Eren ve Baran Ali, yaş kategorilerinde Milli takım aday kadrolarına davet edildi.

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  • 17.03.2023 18:22
  • Güncelleme: 18.03.2023 09:13
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Kayserispor'dan 3 futbolcuya milli davet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un üç genç futbolcusu Talha, Muhammed Eren ve Baran Ali, yaş kategorilerinde Milli takım aday kadrolarına davet edildi.

Kayserispor’un üç genç futbolcusu Talha, Muhammed Eren ve Baran Ali, yaş kategorilerinde Milli takım aday kadrolarına davet edildi. U19 Milli Takımı’nın 22-28 Mart 2023 tarihleri arasında İngiltere’de katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kayserispor’dan forvet futbolcusu Talha Sarıarslan da yer aldı.

U18 Milli Takımının 19-29 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu da açıklandı. Bu kampa da Kayserispor’dan defans oyuncusu Muhammed Eren Arıkan ile orta saha futbolcusu Baran Ali Gezek davet edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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