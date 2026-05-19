  • Kayserispor'dan 33 Kulüp Yöneticisinin PFDK'ya Sevki İçin Başvuru

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Türk futbolunda son dönemde gündeme gelen bahis soruşturmaları ve müsabaka güvenliği iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 'Haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur' dedi.

Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında; Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK’ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunulmuştur.”

“DİSİPLİN SÜREÇLERİ İŞLETİLMELİ”
Açıklamanın devamında, “Türk futbolunda aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

“SPORTİF ADALET YENİDEN TESİS EDİLMELİ”
Kayserispor açıklamasında ayrıca, “Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmen sunulmuştur” dedi.

Haber Merkezi

