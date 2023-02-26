Kayserispor'dan Açıklama: 'Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır'

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. Tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi.

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  • 26.02.2023 23:56
  • Güncelleme: 27.02.2023 09:37
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Kayserispor'dan Açıklama: 'Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. Tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada; "Kayserispor Kulübü ve eKayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

İHA

Kayseri Gündem
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