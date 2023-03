Kayserispor'dan anlamlı ağırlama

Milli arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu çocukları ağırladı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’e verilen milli takım arasında çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman kondisyon çalışmalarının ardından tamamlandı.

Ayrıca, sarı-kırmızılı takım 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla antrenmanda down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Futbolcular down sendromlu çocuklarla birlikte kaleye şut atarken, eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.