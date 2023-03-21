Kayserispor'dan anlamlı ağırlama

Milli arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu çocukları ağırladı.

PAYLAŞ
  • 21.03.2023 20:03
  • Güncelleme: 22.03.2023 11:08
  • 54
Kayserispor'dan anlamlı ağırlama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu çocukları ağırladı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’e verilen milli takım arasında çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman kondisyon çalışmalarının ardından tamamlandı.

Ayrıca, sarı-kırmızılı takım 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla antrenmanda down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Futbolcular down sendromlu çocuklarla birlikte kaleye şut atarken, eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Huzur Çınarı'ndan 'deprem semineri'

Huzur Çınarı'ndan 'deprem semineri'

Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan, daralan ruhlarımızın feraha kavuşacağı aydır'

Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan, daralan ruhlarımızın feraha kavuşacağı aydır'

Lokantada yemek yerken keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Lokantada yemek yerken keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Özvarinli, İYİ Parti milletvekili aday adaylığına başvurdu

Özvarinli, İYİ Parti milletvekili aday adaylığına başvurdu

Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok

Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok

Kayseri 1.Amatör Küme'de Play-Off ve Play-Out programı belli oldu

Kayseri 1.Amatör Küme'de Play-Off ve Play-Out programı belli oldu

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

3
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

4
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

5
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhtiyaç sahiplerinin iftarlığı Talas'tan

İhtiyaç sahiplerinin iftarlığı Talas'tan

Başkan Büyükkılıç 2 kamyon yardım tırını Adıyaman'a uğurladı

Başkan Büyükkılıç 2 kamyon yardım tırını Adıyaman'a uğurladı

DAHA FAZLA
Gül kokulu camiler Ramazan'a hazır

Gül kokulu camiler Ramazan'a hazır

CHP'li Ünalmış: 'İktidar için her kesimin oyuna talibiz'

CHP’li Ünalmış: “İktidar için her kesimin oyuna talibiz”

Kayseri'de Ramazan alışverişi yoğunluğu

Kayseri’de Ramazan alışverişi yoğunluğu

'Suyu bilinçli kullan geleceğini kurtar'

‘Suyu bilinçli kullan geleceğini kurtar’

Kurusıkı tabancayı tadilatla gerçeğe çevirdiler

Kurusıkı tabancayı tadilatla gerçeğe çevirdiler