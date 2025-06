Kayserispor’dan ayrılan Sergej Jakirovic veda mesajı yayınladı

Aralık ayında göreve gelen ve düşme potasında yer alan Kayserispor’u sezonu 13’üncü sırada tamamlamasında büyük katkısı bulunan Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile anlaştı. Kayserispor’dan ayrılan Sergej Jakirovic yayımladığı veda mesajında, “Bu şehre geldiğimde çok iyi karşılandım. Birlikte görevi tamamlayıp, kulübü Süper Lig’de tutacağımıza inandık. Yaklaşık 5 ay sonra başarılı olduk. Kolay olmadı ama bir an bile vazgeçmedik. Kulüp personeline ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman yanımızda oldunuz. Bu kulübün bir parçası olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Oyuncularımız da savaşçı ruhları ve her koçun hayal ettiği iş ahlakı ile yapmamız gereken her şeyi çok daha kolaylaştırdı. Ayrıca taraftarlarımıza ayrı teşekkür ederim. Bu yolculuk boyunca inanılmaz şekilde destek oldunuz. Cevap vermeye fırsat bulamadığımız o kadar çok mesaj var ki. Stadyumumuzda o kadar çok duygusal afiş ve şarkı var ki. Hepsi bana bu kulübün doğru seçim olduğunu gösterdi. Her yeni maçta daha fazla kişi tribünleri doldurdu. Bu da anlamlı bir şeyi başardığımızı açıkça gösteriyor. Sonuç olarak tüm antrenör kadromuz adına ve kendi adıma her şey gönlünüzce olsun. Kayseri'nin güzel sonuçlar vermeye devam edeceğine inanıyorum. Futbol yolculuğum artık başka bir yerde devam edecek. Bir koçun hayatı budur yarının sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz. Ama önemli olan Kayseri'nin hayatımızın sonuna kadar gururla dönüp bakacağımız güzel bir anı ve özel bir bölüm olması” ifadelerini kullandı.