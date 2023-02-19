Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi

 Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Beşiktaş yöneticilerinin hem nezaketten uzak hem de hukuk tanımayan bu davranışlarına karşı mücadelecimizi sonuna kadar sürdüreceğiz' dedi.

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  • 19.02.2023 19:56
  • Güncelleme: 19.02.2023 19:56
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Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi

Kayserispor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Onur Bulut’un sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştı. Başarılı futbolcu daha sonra Beşiktaş ile 3.5 sezonluk sözleşme imzaladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç konu ile alakalı olarak yaptığı açıklamada, “Kulüp yönetimi olarak rakibimiz BJK yönetimine en üst düzeyde tepkimizi dile getiriyoruz. Depremin ilk günlerinde Kayseri halkının ne denli endişe içinde olduğunu, komşu illerimizde nasıl bir can pazarının yaşandığına hepimiz şahitlik ettik. Böyle bir sıkıntının içinde futbolcumuz Onur Bulut’a imza attırıp fotoğrafını sosyal medyaya düşürenlerin cevabını taraftarlarımız yeri gelince verecektir. Ancak bir geçmiş olsun dileği bile iletmeyen Beşiktaş yöneticilerinin hem nezaketten uzak hem de hukuk tanımayan bu davranışlarına karşı mücadelecimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.
“BEŞİKTAŞ’A GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ”
Koç açıklamasının devamında, “Futbolcu ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF'ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş’tan 1.25 milyon Euro yazılı teklif aldık. Bizde 3.5 milyon Euro + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş kulübü 1 milyon Euro tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş’a iade ettik. Aynı aksam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş’a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş’a ihtarname çekerek 3.5 milyon Euro artı KDV isteğimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokolde bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır.
Deprem şuan birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş’a gereken cevabı vereceğiz” dedi.

1ha

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