Kayserispor'dan bilet açıklaması

Kayserispor, deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarları bilet satışı konusunda bilgilendirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kulübü’nün resmi bilet satış firmasının biletinial olduğu belirtilerek, 4 Nisan’da oynanacak karşılaşmada deplasman tribününden bilet almak isteyen taraftarların mevcut Passo kartları ile stadyuma giriş yapamayacağı ifade edildi.
Açıklamada, Kasımpaşa deplasmanında takımını yalnız bırakmak istemeyen taraftarların, biletinial.com üzerinden Kayserispor adına sanal kart oluşturması gerektiği vurgulandı. Taraftarların ayrıca biletinial uygulamasını indirerek sanal kartlarını oluşturup maç biletlerini temin edebileceği, stadyuma ise QR kod veya çipli kimlik kartı ile giriş yapabileceği kaydedildi.

Haber Merkezi

