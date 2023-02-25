Kayserispor'dan deprem bölgesine yardım kampanyası

 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrasında Kayserispor'lu futbolcular da kendi aralarında yardım kampanyası başlattı.

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  • 25.02.2023 12:56
  • Güncelleme: 25.02.2023 12:56
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Kayserispor'dan deprem bölgesine yardım kampanyası

Yerli yabancı tüm futbolcular kampanyaya katılırken, Yunanistanlı oyuncuların girişimleriyle ülkelerinde de yardım topladıkları öğrenildi. 

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber olurken Süper Lig takımlarından Kayserispor da depremzedelere yardım amacıyla kampanya düzenledi. Tüm takım oyuncularının katıldığı kampanyada toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi. 

Konu hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Bizim takımımızın istisnasız tamamı hocamızın başlatmış olduğu bir kampanyada oluşturdukları ortak bir hesapta deprem bölgesi için güçleri neye yetiyorsa onu yaptılar. Bunun yerlisi yabancısı yok. Hepimiz insanız. Takımımızın tamamı bu kampanyada yer aldı” dedi. 

Takımda bulunan yapancı oyuncuların da büyük desteklerinin olduğunu belirten Çamlı, “Burada benim çok değerli bulduğum, bizim Yunan futbolcumuz Dimitrios Kolovestios, Larissa Belediye Başkanı ve Larissa Valisi ile görüntülü olarak beni aradılar. Yunanistan’ın şehirlerinden 13 vali ortak Dimitrios’un çabasıyla bir kampanya yapıp deprem bölgesine yardım gönderdiler. Bizim futbolcularımız bu konuda çok duyarlılar. Thiam ise büyükelçiye gitti, Kayserispor ve Fenerbahçe’deki formasını deprem bölgesine bağışlamak için sattı. Her biri ayrı ayrı bir yardımın içinde. Bunları görünce ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Çünkü nihayetinde adamlar ‘bana ne’ de diyebilir, ama öyle olmadı. Hepsi adeta bir yarışa girdiler” şeklinde konuştu.

1ha

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