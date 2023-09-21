Kayserispor'dan İnegölspor'a kiralandılar

Kayserispor'un genç oyuncuları Nurettin Korkmaz ve Ethem Balcı TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'a kiralık olarak gönderildi.

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  • 21.09.2023 10:50
  • Güncelleme: 21.09.2023 10:50
Kayserispor'dan İnegölspor'a kiralandılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un genç oyuncuları Nurettin Korkmaz ve Ethem Balcı TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor’a kiralık olarak gönderildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan İnegölspor, Süper Lig ekibi Kayserispor’dan 2 oyuncuyu renklerine bağladı. Kayserispor’da fazla forma şansı bulamayan Nurettin Korkmaz ve Ethem Balcı Bordo beyazlılar formayı giyecekler. 1 yıllık kiralık olarak İnegölspor ile sözleşmeye imzalayan Nurettin Korkmaz ve Ethem Balcı hafta sonu ilk maçlarına çıkacaklar.

İnegölspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kayserispor’da forma giyen kanat oyuncuları Nurettin Korkmaz ve Ethem Balcı’yı kiralık olarak kadromuza kattık. Transfer çalışmalarına devam eden kulübümüze anlaşmaya vardığımız 2 isimle sözleşme imzaladık. Kayserispor’dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz ile 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ethem Balcı tesislerimizde düzenlenen imza töreniyle kendilerini bordo beyazlı yapan sözleşmeye imzaladılar” denildi.

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İHA

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