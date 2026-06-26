Kayserispor'dan 'istifa' yalanlaması

Kayserispor, genel koordinatörleri İlhan Parlak'ın istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kayserispor'dan 'istifa' yalanlaması

Kayserispor’un sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Kayserispor ile genel koordinatörlük görevi için sözleşme imzalayan İlhan Parlak’ın istifa kararı aldığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haber tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik niteliktedir. Kulübümüz bünyesinde görev dağılımı ve personel süreçlerine ilişkin gelişmeler, her zaman olduğu gibi yalnızca Kayserispor Kulübü’nün resmi kanalları aracılığıyla duyurulmaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.”

Haber Merkezi

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