Kayserispor'dan kaleye takviye

Kayserispor, kaleci Onurcan Piri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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  • 15.09.2023 18:31
  • Güncelleme: 15.09.2023 21:37
Kayserispor'dan kaleye takviye
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, kaleci Onurcan Piri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Giresunspor’dan ayrılan kaleci Onurcan Piri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer tahtasını bugün itibari ile açan Kayserispor, anlaştığı futbolcuları tek tek açıklamaya başladı. Yeni sezon öncesi Giresunspor’dan ayrılan kaleci Onurcan Piri’yi kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılar böylelikle kalesini sağlama aldı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Onurcan Piri, yarın oynanacak olan Gaziantep FK maçında maç kadrosunda olacak.

İHA

Kayseri Gündem
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