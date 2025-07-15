Kayserispor'dan Kolovetsios'a teşekkür

Kayserispor kulübü 5 sezon formasını giyen ve yeni sezon öncesi Sakaryaspor ile anlaşan Yunan futbolcu Dimitrios Kolovetsios'a teşekkür etti.

Kayserispor'dan Kolovetsios'a teşekkür

Kayserispor’un 2020-2021 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Yunan savunma oyuncusu Kolovetsios 5 sezon Kayserispor forması giydi. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu TFF 1’inci Lig takımlarından Sakaryaspor ile anlaştı. Kayserispor deneyimli futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, “Kaptanımız Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi sona ermiştir. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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