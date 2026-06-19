Kayserispor’dan Makarov açıklaması

Rus futbolcu Denis Makarov, 26 Ocak 2026 tarihinde Kayserispor'a transfer olmuş ve yarım sezonluk anlaşılmıştı. Kayserispor formasıyla 13 maçta forma giyen Rus futbolcu toplam 647 dakika sahada kaldı. Kayserispor’un Makarov ile olan sözleşmesinin erken fesh edildiği ve futbolcunun bu nedenle FIFA’ya başvurduğu haberleri üzerine Kayserispor’dan açıklama yapıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bazı mecralarda futbolcumuz Denis Makarov tarafından kulübümüze gönderilen sözleşme fesih bildirimiyle ilgili haberler yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, FIFA mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle, sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir. Ayrıca yeni sezon sportif planlaması kapsamında futbolcuya, kulübümüz tarafından sözleşmesinin devam ettirilmeyeceği hususu daha önce bildirilmiştir. Bu çerçevede yapılan bildirimin hukuki bir gereklilikten ziyade farklı amaçlarla gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Kulübümüzün tüm hakları saklı olup, konu hukuk birimimiz tarafından takip edilmektedir. Kayserispor’un hak ve menfaatleri FIFA dahil olmak üzere tüm yetkili merciler nezdinde kararlılıkla savunulacaktır. Kamuoyunun, hukuki dayanaktan yoksun ve yanıltıcı değerlendirmelere itibar etmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.