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  • Kayserispor'dan Muhammed Türkmen ve Erling Moe ile yollar ayrıldı

Kayserispor'dan Muhammed Türkmen ve Erling Moe ile yollar ayrıldı

Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada sportif direktör Muhammed Türkmen ve teknik direktör Erling Moe ile yolların ayrıldığı belirtilerek teşekkür mesajı yayınlandı.

Kayserispor'dan Muhammed Türkmen ve Erling Moe ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor’un ardından Kayserisporla da küme düşme üzüntüsü yaşayan  sportif direktör Muhammed Türkmen ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sportif Direktörümüz Muhammed Türkmen’in kulübümüzdeki görev süresi sona ermiştir. Görev yaptığı süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Teknik Direktör Moe ile yolların ayrılması ise, “Teknik Direktörümüz Erling Moe’nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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