Kayserispor'dan Muhammed Türkmen ve Erling Moe ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor’un ardından Kayserisporla da küme düşme üzüntüsü yaşayan sportif direktör Muhammed Türkmen ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sportif Direktörümüz Muhammed Türkmen’in kulübümüzdeki görev süresi sona ermiştir. Görev yaptığı süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Teknik Direktör Moe ile yolların ayrılması ise, “Teknik Direktörümüz Erling Moe’nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.