Kayserispor'dan 'ödeme' açıklaması
Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Bankası kredilerinin geri ödemesinde sorun yaşadığı haberlerinin doğru olmadığı belirtildi.
- 30.12.2022 12:37
- Güncelleme: 30.12.2022 12:37
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Kayserispor'un da aralarında bulunduğu bazı kulüplerin Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemekte zorluk çektiği iddia edilmişti. Kayserispor tarafından bu konuda açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Bazı basın organlarında yer alan haberlere dair;
Kulübümüz, banka ve finansal ödemelerini düzenli şekilde yapmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirir, saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.
1ha
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