Kayserispor’dan ‘ödeme’ açıklaması

Kayserispor'un da aralarında bulunduğu bazı kulüplerin Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemekte zorluk çektiği iddia edilmişti. Kayserispor tarafından bu konuda açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Bazı basın organlarında yer alan haberlere dair;

Kulübümüz, banka ve finansal ödemelerini düzenli şekilde yapmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirir, saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.