Kayserispor'dan öğrencilere yüzde 50 indirimli kombine bilet

Kayserispor ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere yüzde 50 indirimli kombine bilet satılacak. Sadece Kuzey Kale Arkası tribünü Bin 538 TL’ye satılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserispor Sizinle Güçlü! Sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşamak için; indirimli kombine biletini hemen al. 2025/2026 sezonunda RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağımız karşılaşmalar için Öğrenci Belgesi sahibi taraftarlarımız Kuzey Üst Tribün Öğrenci Kombinesini 1538 TL’ye satın alabileceklerdir. Öğrenci Belgesini Kayserispor Buluşma Noktasındaki Passolig Gişesine ibraz eden taraftarlarımız, sezonluk kombine satın alabileceklerdir. Kombine satışları sadece Kayserispor logolu Passo Kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine satışı için taraftarların Kayserispor logolu Passo Kartlarının E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatmaları gerekmektedir. Satın alınan kombineler devredilemez. Toplamda 3 maç stadyuma gelmeyen taraftarlarımızın kombineleri iptal edilecektir. İndirimli kombine kampanyasından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yararlanabilecektir” ifadelerine yer verildi.