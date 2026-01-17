Kayserispor'dan Pierre-Gabriel açıklaması: 'Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız'

Kayserispor Futbol Kulübü, oyuncu Pierre-Gabriel ile ilgili kamuoyunda, basında ve sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu haberlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, transfer sürecinin tamamen resmî ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Öncelikle kamuoyundan, basında ve sosyal medyada yer alan gerçek dışı ve yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Basında ve sosyal medyada dolaşan haberlerin ve anlatılan hikâyelerin büyük bir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu Pierre-Gabriel ile ilgili süreç, tamamen resmî ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütülmüştür. Kayserispor Futbol Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmî temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma sonrasında, oyuncu kulübünün bilgisi ve izni dâhilinde Kayseri’ye gelmiştir. Daha önce üzerinde mutabık kalınan tüm şartlar, sözleşmede açık ve net bir şekilde yer almıştır. Sözleşme; oyuncu ve menajeri tarafından, kendi avukatlarına iletilmiş, hukuki inceleme ve onay süreci tamamlandıktan sonra, hiçbir baskı altında kalınmaksızın ve tamamen hür iradeleriyle imzalanmıştır. Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncu, takımımızla birlikte antrenmana çıkmış; antrenman sonrasında ise burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09:59’da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından, oyuncu menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu, kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri’den ayrılmıştır.Bu yaşananlar, Kayserispor Futbol Kulübü’ne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Kayserispor Kulübü olarak bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle; kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında, Kayserispor Futbol Kulübü, yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır”