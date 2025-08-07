Kayserispor'dan şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlara indirimli kombine

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka ertelenen Kayserispor’da kombine bilet satışları devam ediyor. Mevcut kombine bileti olanlar için yapılan satışın ardından genel satış devam ediyor. 8 Ağustos Cuma gününden itibaren genel satışın dışında şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlar için kombineler yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kombine Genel Satışı Devam Ediyor. Şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlarımız için kombineler yüzde 50 indirimli olarak 8 Ağustos Cuma satışa sunulacak. Bu kombinelerin satışı sadece Passolig gişesinde gerçekleştirilecek olup, başvuru esnasında şehit ve gazi yakını olduğunuzu bildiren kimlik ibrazı gerekmektedir. Bu kapsamda yüklenen kombineler sezon boyu transfere kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.