  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'dan şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlara indirimli kombine

Kayserispor'dan şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlara indirimli kombine

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada kombine bilet satışının devam ettiği açıklanırken şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlar için kombinelerin yüzde 50 indirimli satışa sunulacağı açıklandı.

Kayserispor'dan şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlara indirimli kombine

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka ertelenen Kayserispor’da kombine bilet satışları devam ediyor. Mevcut kombine bileti olanlar için yapılan satışın ardından genel satış devam ediyor. 8 Ağustos Cuma gününden itibaren genel satışın dışında şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlar için kombineler yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kombine Genel Satışı Devam Ediyor. Şehit ve gazi yakınları ile engelli taraftarlarımız için kombineler yüzde 50 indirimli olarak 8 Ağustos Cuma satışa sunulacak. Bu kombinelerin satışı sadece Passolig gişesinde gerçekleştirilecek olup, başvuru esnasında şehit ve gazi yakını olduğunuzu bildiren kimlik ibrazı gerekmektedir. Bu kapsamda yüklenen kombineler sezon boyu transfere kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de perde Arkası Tiyatro Oyunu sahnelenecek
Melikgazi'de perde Arkası Tiyatro Oyunu sahnelenecek
Kayseri'de ilk 7 ayda 5 bin 389 kaza meydana geldi: 22 ölü
Kayseri’de ilk 7 ayda 5 bin 389 kaza meydana geldi: 22 ölü
ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Gökmen Çiçek'in Vurguları Öne Çıktı
ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Gökmen Çiçek'in Vurguları Öne Çıktı
Eğitimci Başkan'dan Kayseri'nin gururu başarılı öğrencilere takdir
Eğitimci Başkan'dan Kayseri'nin gururu başarılı öğrencilere takdir
Kayseri'nin Su Geleceği İçin Önemli Adımlar Atılıyor
Kayseri’nin Su Geleceği İçin Önemli Adımlar Atılıyor
YKS adayları için ümit vaad eden bir bölüm: Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği
YKS adayları için ümit vaad eden bir bölüm: Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!