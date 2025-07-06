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Kayserispor'dan sözleşmesi biten 6 futbolcuya teşekkür

Kayserispor'dan yapılan açıklamada sözleşmesi ssona eren Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali'ye teşekkür. Kayserispor'da 2024 - 2025 sezonu sonunda 11 futbolcunun sözleşmesi sona ermişti. Sözleşmesi sona erenlardan sadece Hosseini ile yeniden anlaşan Kayserispor'da 6 futbolcuya veda edildi.

Kayserispor'dan sözleşmesi biten 6 futbolcuya teşekkür

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler! ” açıklamasında bulunuldu. Kayserispor’da henüz transfer yasağı kaldırılamadı.

Haber Merkezi

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