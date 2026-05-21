Kayserispor’dan TFF’ye Tepki: FIFA ve UEFA’ya Bildirim Yapılacak

(RHA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Türk futbolunda adil ve eşit rekabet ortamının sağlanmadığını savunarak Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan gelişmeler hakkında FIFA ve UEFA nezdinde bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz için adalet ve eşitlik, rekabet kavramını ayakta tutan iki temel sütundur. Bu iki unsurdan birinin dahi eksikliği, futbolun özünü ve sportif rekabetin meşruiyetini ortadan kaldırmaktadır. Kulübümüz, adil ve eşit rekabet anlayışının tesis edilmediği bir ortamda sahada oynanan oyunun sportif gerçeklik taşımadığının altını bir kez daha çizmektedir” ifadelerine yer verildi.“FIFA VE UEFA NEZDİNDE GİRİŞİM”

Açıklamanın devamında ise, “Kulübümüzün dile getirdiği ve ülkemizin dört bir yanından destek gören ‘adil ve eşit rekabet ortamının sağlanması’ yönündeki çağrılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkate alınmamış; aksine, tüm teamülleri hiçe sayan bir yaklaşımla ligler acele şekilde tescil edilmiştir. Bu nedenle kulübümüz, ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında FIFA ve UEFA nezdinde bilgilendirme yapmayı zorunlu görmüştür” denildi.

Kayserispor açıklamasında ayrıca, “Adil ve eşit rekabet ortamı futbolun vazgeçilmez unsurudur. Futbolu milyonlar için anlamlı ve değerli kılan yegane unsur, her takımın kazanma ihtimalinin yalnızca sahada ortaya konan mücadeleye dayanmasıdır. Bu ilkenin ortadan kalktığı yerde futbolun ruhundan ve gerçek bir sportif rekabetten söz etmek mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

