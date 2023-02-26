Kayserispor'dan tribünlerden 'hükümet' aleyhinde atılan tezahüratlara kınama

Kayserispor'dan Süper Lig'de dün ve oynanan erteleme maçlarında hükümet aleyhine atılan tezahüratlara tepki açıklaması yapıldı. 

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  • 26.02.2023 22:23
  • Güncelleme: 26.02.2023 22:23
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Kayserispor'dan tribünlerden 'hükümet' aleyhinde atılan tezahüratlara kınama

Süper Lig’de daha önce oynanması gereken ancak ertelenen müsabakalar dün ve bugün oynandı. Dün oynanan müsabakanın ardından bugün oynanan bazı karşılaşmalarda hükümet aleyhine tezahüratlar yapıldı. Bu tezahüratların ardından Kayserispor resmi hesaplarından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

1ha

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