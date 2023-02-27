Kayserispor'dan yapılan açıklamaya pankartlı tepki

 Kayserispor'dan, Süper Lig'de dün ve önceki gün oynanan erteleme maçlarında hükümet aleyhine atılan tezahüratlara tepki açıklaması yapıldı.

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  • 27.02.2023 10:43
  • Güncelleme: 27.02.2023 10:43
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Kayserispor'dan yapılan açıklamaya pankartlı tepki

Yapılan açıklama sonrasında Kayserispor’un bir taraftarı, kulübün tesislerine giderek, “Kayserispor halkındır. Güce tapan ihaleci yönetim istifa” pankart açtı.

Süper Lig’de daha önce oynanması gereken ancak deprem nedeniyle ertelenen müsabakalar Cumartesi ve Pazar günü oynandı. Cumartesi günü oynanan müsabakanın ardından dün oynanan bazı karşılaşmalarda da taraftar “Hükümet istifa” sloganı atıldı. Bu tezahüratların ardından Kayserispor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından tepki açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından Kayserispor tesisleri önüne giden bir genç, pankart açtı. Pankartta, “Kayserispor halkındır. Güce tapan ihaleci yönetim istifa” ifadeleri yer aldı.

KAYSERİSPOR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Kayserispor Kulübü’nden statlarda hükümet aleyhine atılan sloganlarla ilgili, “Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının, devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklaması yapılmıştı.

1ha

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