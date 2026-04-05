Kayserispor'de Norveçli teknik adam, 5 maçta 3 kez yenildi

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, dün 2-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının ardından takımla 5 maçta 3'üncü yenilgisini aldı.

Süper Lig ekibi Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, dün takımıyla 5'inci maçına çıktı. Deplasmanda Kasımpaşa ile oynayan sarı kırmızılı takım mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Moe, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından sonra Kasımpaşa maçı ile 3'üncü mağlubiyetini aldı. Sadece Karagümrük maçını 1-0 kazanan Moe, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Kayseri temsilcisi 23 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. 
 

