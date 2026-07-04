Kayserispor deneyimli kaleci Gökhan Değirmenci ile dirsek temasında

Kayserispor yeni sezon öncesi için kaleci arayışı kapsamında Kocaelispor ile yollarını ayıran Gökhan Değirmenci ile görüştü.

Kayserispor’da Bilal Bayazit ve Onurcan Piri ile yolların ayrılmasının ardından kaleci arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Kocaelispor’dan ayrılan deneyimli kaleci Gökhan Değirmenci ile temasa geçti. Taraflar arasında ilk toplantı gerçekleştirildi. Kayserispor yönetimi, transfer çalışmaları yanı sıra yasağı da kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.