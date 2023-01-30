Kayserispor deplasmanda 4. galibiyetini aldı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 4. deplasman galibiyetini İstanbulsporu 4-2 yenerek aldı.

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  • 30.01.2023 08:46
  • Güncelleme: 30.01.2023 09:10
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Kayserispor deplasmanda 4. galibiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 4. deplasman galibiyetini İstanbulsporu 4-2 yenerek aldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 21. haftasında deplasmanda İstanbulsporu 4-2lik sonuçla mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İstanbulsporu Carlos Mane, Onur Bulut, Emrah Başsan ve İlhan Parlakın golleri ile yenen Kayserispor, ligde son 3 maçtan 2 galibiyet aldı. Bu sezon deplasmanda 4. galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.

Sarı kırmızılılar deplasmanda kazandığı 4 maçta rakip filelere 11 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Kayserisporun deplasmanda kazandığı maçlar ise şu şekilde:

7. hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

11. hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

13. hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

21.Hafta İstanbulspor 2-4 Kayserispor

İHA

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