Kayserispor deplasmanda 4 gol attı

Süper Ligin 21’inci haftasında Yukatel Kayserispor, İstanbulspor’a konuk oldu. Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maç 2-4 galibiyetle sonuçlandı.

GOL… Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında Lokilo, İstanbulspor’u öne geçirdi. Kayserispor’un çıkarken kaptırdığı top sorası ceza alanı ön çizgisinde Eze’nin kafayla indirdiği topu Muammer öne almak istedi. Savunmayla girdiği mücadelede boşta kalan topa ceza yayı içinden Lokilo sol ayağının içiyle yerden sert vurdu ve sol alt köşeden topu ağlara yolladı: 0-1

GOL… Dakika 18’de Carlos Mane skora denge getirdi. Kayserispor’un sağ kanattan gelişen atağında ceza alanı yan çizgisinden köşe gönderine doğru hareketlenen Cardoso’nun ön direğe ortasına kale alanı yan çizgisi üzerinde kontrol ettiği topa Mane soy ayağıyla döndü vurdu. Kaleci Jensen’in müdahalesine rağmen top kalenin ortasından ağlarla buluştu: 1-1

GOL… Dakika 32’de Ethemi, İstanbulspor’u yeniden öne geçirdi. Ev sahibi ekipte rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topu iyi saklayan Eze’den pası alan Lokilo ceza alanına doğru sokulurken derinlemesine bir pas yolladı. Savunma arkasına sarkan Ethemi, kale alanı sağ çaprazından karşı karşıya pozisyonda dokunuşunu yaptı ve kaleci Bilal’in yanından topu ağlara yolladı: 2-1

GOL… Dakika 52’de Onur Bulut şık bir golle skoru eşitledi. Kayserispor’un kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Onur Bulut sağ ayağının içiyle barajın üzerinden topu gönderdi ve Jensen’in bakışları arasında top sol köşeden ağlarla buluştu: 2-2



GOL… Dakika 83’te Emrah Başsan Kayserispor’u öne geçirdi. Konuk ekibin sağ çaprazdan, ceza alanı ön ve yan çizgisinin kesiştiği noktaya birkaç metre mesafeden kazandığı serbest vuruşta Emrah Başsan sol ayağıyla doğrudan kaleyi denedi. Yakın direğin dibine doğru giden top ağlarla buluştu: 2-3

GOL… Dakika 89’da İlhan Parlak farkı ikiye çıkardı. İstanbulspor’un kullandığı serbest vuruş sonrası kendi yarı alanından hızla atağa çıkan Kayserispor’da sağ kanattan içeri hareketlenen Thiam, çaprazdan derinlemesine pasını gönderdi. Penaltı noktası hizasından savunma arkasına sarkan İlhan Parlak, boş durumda topla buluştu ve düzeltip yerden vuruşunu yaptı, uzak köşeden top ağlarla buluştu: 2-4



MAÇIN KARNESİ

Stadyum: Necmi Kadıoğlu Stadyumu

Hakemler: Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz, Özgür Ertem

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole,Campanharo(Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk 68 Emrah Başsan), Kemen(Dk 90+3 Yaw Ackah), Karimi, Carlos (Dk 85 Mame Thiam) , Mane, Gökhan(Dk 85 İlhan Parlak).

İstanbulspor: Jensen, Okan, Mehremic (Dk 87 Eduard Rroca), Mehmet, Duhan, Mahamadou Ba, Ethemi(Dk. 71 Jetmir Topalli), Muammer,Jason Lokilo, Ali Yaşar, Eze.

SARI KARTLAR: Dakika 65 Kemen (Yukatel Kayserispor)

GOLLER: Dk. 10 Jason Lokilo (İstanbulspor), Dk. 18 Carlos Mane (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Ethemi (İstanbulspor) Dk 52 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 83 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor), Dk. 89 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)