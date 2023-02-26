Kayserispor deplasmanda 5. galibiyetini aldı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 5. deplasman galibiyetini Bitexen Giresunspor’u 2-1 yenerek aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 23. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1’lık sonuçla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bitexen Giresunspor’u Carlos Mane, ve Mame Baba Thiam’in golleri ile yenen Kayserispor, ligde son 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Bu sezon deplasmanda 5. galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar puanını 35’e çıkarttı. Sarı kırmızılılar deplasmanda kazandığı 5 maçta rakip filelere 13 gol atarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Kayserisporun deplasmanda kazandığı maçlar ise şu şekilde:

7. hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

11. hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

13. hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

21.Hafta İstanbulspor 2-4 Kayserispor

23.Hafta Giresunspor 1-2 Kayserispor