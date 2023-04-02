Kayserispor deplasmanda 6. galibiyetini aldı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 6. deplasman galibiyetini Trabzonspor’u 4-3 yenerek aldı.

Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 4-3’lük sonuçla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor’u Emrah Başsan, Mame Baba Thiam, Bernard Mensah ve Carlos Mane’nin golleri ile yenen Kayserispor, ligde son 3 maçta 2. galibiyetini aldı. Bu sezon deplasmanda 6. galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar puanını 41’e çıkarttı. Sarı kırmızılılar deplasmanda kazandığı 6 maçta rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise sadece 7 gol gördü. Kayserisporun deplasmanda kazandığı maçlar ise şu şekilde:

7. hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

11. hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

13. hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

21.Hafta İstanbulspor 2-4 Kayserispor

23.Hafta Giresunspor 1-2 Kayserispor

27.Hafta Trabzonspor 3-4 Kayserispor