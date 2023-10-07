Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü’ne mağlup oldu

Kayserispor, Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Kayserispor, Ankaragücü’ne 3-0 yenildi.

GOL… 49’ Garry Rodrigues, Ankaragücü’nü öne geçirdi… Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında taç çizgisi önünde şık bir çalımla rakibinden sıyrılan Morutan’ın ortasına kale alanı önünden Garry Rodrigues kafayı vurdu ve yakın köşeden ağları havalandırdı: 1-0

GOL… 52’ Rijad Bajic farkı ikiye çıkardı… Orta alanda kaptığı top sonrası hızlı atağa çıkan Ankaragücü’nde Garry Rodrigues’ten pası alan Bajic, ceza alanı sol çaprazında rakibinden sıyrılıp sağ ayağının içiyle uzak köşeye nefis bir plase yolladı ve kaleci Bilal’in yanından topu ağlarla buluşturdu: 2-0

GOL… 89’ Macheda farkı üçe çıkardı… Sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında etkili paslaşmalar sonrası Tolga Ciğerci’nin savunma arkasına kaldırdığı topla sol çaprazdan içeri sokulan Macheda, kale alanına inip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla Bilal’in yanından topu ağlara yolladı: 3-0.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Mert Güzenge, M. Tuğberk Curbay, Bilal Gölen

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Uzodimma, Attamah, Jeanvier (Dk. 32 Majid Hosseini), Carole, Kartal Yılmaz, Oliver Kemen (Dk 78’ Hasan Ali Kaldırım), Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Boa Morte, Mane (Dk 57. Karimi ve Bahoken) Thiam

ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan (Dk 85. Pedrinho ve Ali Kaan), Cephas (Dk. 69 Djokanovic), Rodrigues, Bajic (Dk 78. Macheda ve Chatzigiovannis)

GOLLER: 49’ Garry Rodrigues, 52’ Rijad Bajic, 89’ Macheda.