Kayserispor deplasmanda Galatasaray’a 6-0 yenildi

Süper Lig'in 29’uncu haftasında Yukatel Kayserispor, Galatasaray'a konuk oldu. 6 golün atıldığı maç, 6-0 Kayserispor'un mağlubiyeti ile sonuçlandı.

GOL... Karşılaşmanın 18'inci dakikasında İcardi attı, Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan İcardi sol çaprazdan ceza sahasına girip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Bilal'in sağından ağlara gitti: 1-0

GOL... Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Rashica attı, fark ikiye çıktı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında İcardi'nin pasıyla Kayserispor yarı alanında sağ iç kulvarda topla buluşan Rachica, sağ çaprazdan ceza alanına girip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0

GOL... Karşılaşmanın 42'inci dakikasında İcardi attı, Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Penaltı kullanan İcardi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Bilal'in sağından ağlara gönderdi: 3-0

KIRMIZI KART...Karşılaşmanın ilk yarısına en az 6 dakika ilave edildi. Maçın 45+10'uncu dakikasında Hosseini, penaltıya sebeb olan pozisyonda Torreira'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Kayserispor 10 kişi kaldı.



GOL…Karşılaşmanın 45+12'nci dakikasında İcardi hat-trick yaptı, Galatasaray farkı dörde çıkardı. Penaltıda Bilal'in çıkardığı topu takip eden İcardi dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0



GOL… Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Kerem Aktürkoğlu frikikten attı, fark beşe çıktı. Ceza sahası dışı hafif sol çaprazından kullanılan frikikte Kerem sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, barajı aşan top yakın köşeden doksana gitti: 5-0

GOL… Karşılaşmanın 71'inci dakikasında Zaniolo attı, farkı altıya çıkardı. Oliveira'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Zaniolo sol çaprazdan ceza sahasına girip sol ayağıyla çok sert vurdu, top yakın köşeden doksana gitti: 6-0



Karşılaşmanın ikinci yarısına en az 4 dakika eklendi. Maçta başka gol olmadı. Kayserispor deplasmanda oynadığı maçı 6-0 kaybetti. Kayserispor bu sonuçla 44 puanda kalırken, rakibi Galatasaray 3 sayıyı hanesine yazdırarak puanını 66'a yükseltti.

MAÇIN KARNESİ

STAT: NEF Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Kürşat Filiz, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil

GALATASARAY: Muslera, Boey (Dk.75 Dubois), Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira (Dk.73 Berkan), Rashica (Dk.65 Zaniolo), Mertens (Dk.65 Gomis), Kerem (Dk.73 Mata), Icardi

KAYSERİSPOR: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan, Mensah (Dk.67 İlhan), Kemen, Emrah (Dk.46 Arif), Cardoso (Dk. 46Ackah), Mane (Dk.73 Ramazan), Thiam (Dk.67 Attamah)

GOLLER: Dk.18 -42 (penaltıdan) - 45+12 İcardı, Dk.24 Rashica, Dk.59 Kerem, Dk.71 Zaniolo (Galatasaray)

SARI KART: Mertens, Adekugbe (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 45 + 10 Hosseini (Kayserispor)