Kayserispor deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü hafta erteleme maçında deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Yukatel Kayserispor 2-1'lik galibiyetle 3 puanı alan taraf oldu.
- 26.02.2023 10:27
- Güncelleme: 26.02.2023 10:27
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Süper Ligin 23’üncü hafta Giresunspor Yukatel Kayserispor maçı, deprem nedeniyle ertelenmişti. Çotanak Stadyumu’nda oynanan maç Kayserispor’un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
GOL... Mücadelenin 6'ncı dakikasında Mane Kayserispor'u öne geçirdi. Paslarla gelen Kayserispor'da Mane Cardoso ile sol çaprazda duvar pası yaparak sol içe girdi ve sağ ayağıyla yerden uzak köşeye plasesini yaptı: 0-1.
GOL... Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında sarı kırmızılı takımın forvet oyuncusu Mame Thiam skoru 2-0'a getiren golü attı.
GOL... 58'inci dakikada Giresunspor oyuncusu Riad Bajic attığı gol ile durumu 1-2 yaparak farkı azalttı.
9 dakika uzatma verilen karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sonuçlandı.
3 puanı hanesine yazdıran Yukatel Kayserispor 1-2'lik skorla puanını 35'e yükseltti. Giresunspor da 21 puanda kaldı.
MAÇIN KARNESİ
Stadyum: Çotanak Stadyumu
Hakemler: Ali Şansal, Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz
Giresunspor: Onurcan (Dk.24 Ferhat), Hayrullah, Arias (Dk. 66 Bradley Kuwas), Perez, Alper, Campuzano (Dk. 46 Görkem), Mejia, Savicevic (Dk. 78 Murat Cem Akpınar), Serginho, Sainz (Dk. 79 Doğan Can Davas), Bajic.
Kayserispor: Bilal, Arif, Attamah (Dk. 69 Kolovetsios), Hosseini, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Karimi, Cardoso (Dk. 77 Ramazan Civelek), Emrah (Dk. 69 Uzodimma), Mane (Dk. 84 Gavranovic), Gökhan, Mame Thiam
SARI KARTLAR: Dk. 28 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor), Dk. 33 Hayrullah Bilazer (Giresunspor), Dk. 33 Mame Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 54 Ramon Arias (Giresunspor), Dk. 55 Serginho (Giresunspor), Dk. 58 Majid Hosseini Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Bilal Bayazid (Yukatel Kayserispor), Dk. 64 Attamah (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Uzodimma (Yukatel Kayserispor), Dk. 90+7 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)
GOL: Dk. 6 Carlos Mane (Yukatel Kayserispor), Dk. 40 Mame Thiam (Yukatel Kayserispor)