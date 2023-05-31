Kayserispor deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Maç 2-0 sonuçla Fatih Karagümrük'ün  üstünlüğüyle sonuçlandı. 

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  • 31.05.2023 08:25
  • Güncelleme: 31.05.2023 08:25
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Kayserispor deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı


 
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 36’ncı haftasında Fatih Karagümrük’e konuk oldu. İlk yarısı 2-0 biten karşılaşmada başka gol olmadı. Maç 2-0 Kayserispor'un mağlubiyetiyle sonuçlandı. 

KIRMIZI KART… Maçın 9. dakikasında VAR uyarısıyla kenara gelen hakem, Ackah’ın Ozdoev’e yaptığı müdahaleyi tekrar izledi ve sarı kartını iptal edip direkt kırmızı kart gösterdi. Kayserispor sahada 10 kişi kaldı.

GOL… Maçın 16. dakikasında Kerim Frei takımını öne geçirdi… Ceza yayının yaklaşık on metre gerisindeki Bertolacci topu altıpasın soluna doğru yükseltti. O noktaya hareketlenen Kerim Frei uzak köşeye dorğu yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL… Maçın 28. dakikasında Kerim Frei kendisinin ve takımının ikinci golünü attı… Savunmadan seken topu ceza yayında kontrol eden Kerim Frei sağ ayağıyla sağ köşeye doğru plase bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 skorla mağlup oldu. Kayserispor'un puanı 49'da kalırken, Fatih Karagümrük ise 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 47'ye çıkardı. 

MAÇIN KARNESİ

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat Temel

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi (Dk. 90+1 Salih Dursun), Rayyan Baniya, Dresevic, Levent, Bertolacci (Dk. 74 Lawrence), Feghouli, Ozdoev (Dk. 90+1 Ljajic), Lobjanidzei (Dk. 74 Colley), Kerim Frei, Diagne.

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 64Hosseini), Attamah, Ackah, Ali Karimi (Dk. 84 Baran Gezek), Kemen, Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Mane (Dk. 64 Mensah ), Thiam (Dk. 88 Talha Sarıaslan 88). 

GOLLER: Dk.16 Kerim Frei (Fatih Karagümrük), Dk. 28 Kerim Frei (Fatih Karagümrük).

SARI KART: Bertolacci ( Dk. 57 Fatih Karagümrük), Dresevic (Dk. 77 Fatih Karagümrük), Cardoso ( Dk. 82’
 Kayserispor), Mensah (Dk. 86 Kayserispor)

1ha

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